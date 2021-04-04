Василь Вірастюк балотувався в народні депутати від «Слуги народу

На окрузі №87 в Івано-Франківській області, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, на довиборах до парламенту перемогу здобув представник правлячої партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. ЦВК стверджує, що він набрав 31,25% голосів. При цьому підрахунок голосів тривав шість діб, на п’ятьох дільницях голосування визнали недійсним, а ще на шістьох дільницях виявили розбіжності у голосах у протоколах і після перерахунку.

Вранці в неділю, 4 квітня, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу. За результатами підрахунку голосів виборців:

Василь Вірастюк від «Слуги народу» займає перше місце (31,25% або 15 076 голосів);

представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко йде другим (29,69% або 14 327 голосів);

представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський – третій (28,86% або 13 927 голосів).

До слова, ще 364 голоси набрав один із клонів Олександра Шевченка. Ще 135 голосів отримав другий клон Шевченка, однак у порівнянні з двома попередніми, у нього відрізнялося по батькові. Таким чином, клони Шевченка отримали в сумі 499 голосів.

Рух «Чесно» повідомив, що 500 бюлетенів зникли. Спостерігачі з посиланням на протоколи дільничних виборчих комісій повідомили, що це були голоси за Шевченка.

Разом з тим, громадянська мережа «Опора» повідомила про розбіжності в голосах за Шевченка на шістьох виборчих дільницях:

№261029 (299 голосів при перерахунку, 402 – в протоколі);

№260028 (79 голосів при перерахунку, 172 – в протоколі);

№260025 (105 голосів при перерахунку, 150 – в протоколі);

№260536 (315 голосів при перерахунку, 431 – в протоколі);

№260019 (97 голосів при перерахунку, 144 – в протоколі);

№261030 (277 голосів при перерахунку, 377 – в протоколі).

Також повідомляється про визнання голосування недійсним на п'яти дільницях, зокрема, на №260028, №260025, №261030, №261027 та №260515.

«Зараз перерахунок на деяких дільницях оскаржується в суді, тому будемо стежити за рішеннями судів», – додали в «Опорі».

Олександр Шевченко повідомив, що оскаржуватиме перерахунок голосів у судах. У свою чергу лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що його партія не визнає результатів виборів і вимагає оголосити перевибори.

Хто такий Василь Вірастюк

Василю Вірастюку 46 років, він народився в Івано-Франківську. З дитинства займався легкою атлетикою – штовханням ядра. Став майстром спорту міжнародного класу, був членом збірної України.

Василь Вірастюк у 1990-х працював тренером з легкої атлетики. У 2000-році залишив професійний спорт і, як йдеться у біографії, працював у Львові водієм-охоронцем в концерні «Галнафтогаз».

З того ж року почав займатися силовою атлетикою Strongest man та міжнародними змаганнями.

У 2004 та 2007 роках перемагав на найпрестижніших турнірах і отримував звання «Найсильніша людина світу» і чемпіона світу з силового екстриму. Це зробило Василя Вірастюка впізнаваною людиною, його почали запрошувати на телешоу.

Вірастюк Знімався у рекламі (зокрема, й пива, поки її не обмежили на українському телебаченні). Також знімався в українських фільмах «Іван Сила», «Самотній за контрактом», «Готель Едельвейс», «Пригоди S Миколая», озвучував персонажів у мультфільмах «Микита Кожум’яка» та «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила».

Двічі одружений, має трьох синів.

Кандидатом у депутати до Верховної Ради його висунули на закритому з’їзді «Слуги народу».