ОВК у Надвірній «мінували», але вибухівки не знайшли

Кандидат у народні депутати по виборчому округу №87 (Івано-Франківська область) Руслан Кошулинський вимагає визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори, зважаючи на численні порушення і ситуацію, що склалася. Про це він написав у Facebook.

«Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК – це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу. Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори. Громада не повинна бути ошуканою», – сказано в заяві Кошулинського.

Як повідомило вранці 31 березня «Суспільне», через три дні після голосування на довиборах до Верховної Ради у виборчому окрузі №87 досі не порахували голоси. Окружна виборча комісія не працює з моменту, коли поліція почала проводити там слідчі дії, голови комісії та її членів немає.

О 09:30 в ОВК не було кворуму, щоб розпочати роботу. Члени окружної комісії, які є на місці, почали обдзвонювати тих, кого замінили. Також вони телефонували до тих членів ОВК, які скаржилися на погане самопочуття та не були присутні на засіданні. Один з нових членів напередодні пообіцяв, що зранку прийде, однак вранці перестав відповідати на дзвінки.

«Телефонували чотири рази. Є дев'ять членів ОВК, які були призначені ЦВК. Але вони на зв'язок не виходять, і ми не можемо прийняти протоколи в дільницях. ЦВК дає людей, які не відповідають на телефони. Третю добу ми на ногах. Люди чекають на вулиці, ми не можемо нічого зробити», – розповіла членкиня ОВК Ольга Лугова.

За її словами, члени ОВК намагалися звернутися до Центральної виборчої комісії та розповісти про проблеми, однак там не відповідають, мережа зайнята, «гаряча лінія» і куратор також не відповідають.

До слова, окружна виборча комісія повинна прийняти протоколи ще з 30 дільничних виборчих комісій.

Крім того, увечері 30 березня до Надвірної приїхала група народних депутатів, які, за словами членів ОВК, не приїхали, щоб допомогти у вирішенні проблеми, а чинити тиск.

Нагадаємо, що ЦВК опрацювала лише 67,52% протоколів. За цими підрахунками лідирує кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк, хоча екзит-пол і паралельний підрахунок голосів показували перемогу Олександра Шевченка від партії «За майбутнє».

«Ми опитали представників з чотирьох ДВК, які тут зараз присутні. Троє сказали, що переможцем на дільницях є Олександр Шевченко. І підозріло, що від цих дільниць не приймають протоколи», – сказав журналістам аналітик руху «Чесно» Віталій Світлик.