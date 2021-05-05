Василь Вірастюк балотувався до Верховної Ради від партії «Слуга народу»

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила кандидату від «Слуги народу» Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом. Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні у середу, 5 травня.

Членкиня комісії Вікторія Глущенко повідомила, що протокол про результати виборів на окрузі № 87, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів Івано-Франківської області, наразі скасований, а відтак у комісії немає підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом.

«ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка Василя Ярославовича народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою у ЦВК 27-го квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК», – сказала Глущенко.

За це рішення проголосували 12 членів ЦВК.

Заступник голови комісії Віталій Плукар також пояснив, що комісія зараз шукає варіанти вирішення цієї ситуації, проте на сьогодні правильного юридичного шляху немає. Наразі ЦВК опрацьовує це питання, щоб все-таки встановити результати виборів народного депутата у 87 окрузі.

Довибори на окрузі №87: що відомо

Довибори у 87 окрузі в Івано-Франківській області до Верховної Ради відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк – про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Також поліція повідомляла про «замінування» будівлі Окружної виборчої комісії (при перевірці вибухівку не виявили) і двічі змінювали голову ОВК. Зрештою 1 квітня будівлю ОВК 87 оточили правоохоронці.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де теж переміг Шевченко, суд визнав недійсним. За остаточними даними, Вірастюк обійшов Шевченка на 700 голосів, але останній оскаржив низку рішень комісій у судах.

1 травня Велика палата Верховного суду скасувала рішення Центральної виборчої комісії про обрання нардепом в окрузі № 87 (Івано-Франківська область) кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.