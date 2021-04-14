49% населення виборчого округу №87 із центром в Надвірній підтримують ідею скасування результатів довиборів до Верховної Ради та призначення повторного голосування. Проти – 40% виборців. Про це свідчать оприлюднені 14 квітня результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Якби повторні вибори на окрузі відбулися найближчої неділі, то за кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка проголосували 43,3% виборців, за представника ВО «Свободи» Руслана Кошулинського 26,7% виборців, а за Василя Вірастюка від «Слуги народу» – 23,9%. Інших кандидатів підтримали менше 2%.

Водночас 33% опитаних переконані, що на виборах були значні фальсифікації, ще 16% вважають їх незначними. Водночас 23% переконані, що фальсифікацій не було.

При цьому 30% виборців переконані, що їх фальсифікували на користь Вірастюка, 16% – на користь Шевченка. Та лише від 1 до 3% – на користь інших кандидатів.

Окрім того, 33% опитаних заявили, що на виборах 28 березня голосували за Шевченка, 25,3% за Вірастюка, 25% за Кошулинського. Решта кандидатів набрали від 0,5 до 3%.

Опитування здійснене методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) з 8 до 13 квітня серед мешканців одномандатного виборчого округу №87 на Івано-Франківщині. Загалом опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Довибори до Верховної Ради у Надвірній: що відомо

4 квітня ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу. За результатами підрахунку голосів виборців Василь Вірастюк від «Слуги народу» зайняв перше місце (31,25% або 15 076 голосів). Представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко йде другим (29,69% або 14 327 голосів). Водночас кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський – третій (28,86% або 13 927 голосів).

Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним. Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів. Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав безпідставним перерахунок голосів з двох дільниць у 87 ОВК.

Центральна виборча комісія, своєю чергою, визнала вибори у 87 окрузі такими, що відбулися.