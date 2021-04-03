На довиборах у Верховну Раду у окрузі №87 на чотирьох із двадцяти дільниць, де мали б перерахувати голоси, вибори визнали недійсними. Про це повідомляють спостерігачі руху ЧЕСНО.

«Вже шостий день не можуть порахувати голоси. Тепер на ще одній дільниці у селі Манява результати визнали недійсними. Це третя дільниця, де Вірастюк програвав і де вибори визнали недійсними», – вказано у повідомленні.

Спостерігачі розповідають, що при перерахунку загубили ще 46 бюлетенів за Олександра Шевченка. Таким чином усього йому недорахували 309 голосів, а розрив між Василем Вірастюком зменшується.

На оприлюдненому відео голова окружної виборчої комісії Андрій Лозинський заявив, що побачив, як мішки з протоколами були відкриті, хоча мали б бути опломбовані. Мовляв, кількадесят бюлетенів не вистачає.

За інформацією «Суспільного», пропозицію визнати вибори недійсними на дільниці №260025 вніс член ОВК від «Слуги Народу» Євген Ковальов.

Один з лідерів виборчих перегонів Олександр Шевченко, опублікував відео з дільниці, де спершу членами комісії задокументовано 150 голосів за нього, а потім – 105. Голову Манявської ДВК забрали медики «швидкої».

Шевченко також закликав президента «повпливати на свою партію».

Пізніше вибори визнали недійсними також на дільниці №260028. За інформацією громадянської мережі «Опора», Також на цій дільниці виявили розбіжність у голосах.

«Після відкриття пакету з бюлетенями, який з 31 березня знаходився на приміщенні ОВК, голова ДВК заявила, що деякі бюлетені запаковані по-іншому. Зокрема, деякі пакети мали ушкодження. Пакет з невикористаними бюлетенями виявився надірваним, втім під час перерахунку кількість бюлетенів співпала. Також члени комісії звертали увагу, що по-іншому були запаковані бюлетені з голосами за Олександра Шевченка. Члени комісії пропонували одразу викликати поліцію, втім її викликали, коли виявили розбіжність у голосах», – сказано в повідомленні «Опори».

Під час підрахунку голосів за Шевченка члени ОВК нарахували 79 бюлетенів, в той час як у протоколі було вказано 172 голоси.

Член ОВК від «Слуги народу» запропонував визнати недійсним голосування на цій дільниці, оскільки, за його словами, були відсутні контрольні талони, які кидають у виборчі скриньки. Їх члени ДВК не долучили до виборчої документації, а привезли з собою. Крім того, член комісії заявив, що є невідповідність законодавству у питанні включення 36 виборців для голосування за місцем перебування.

Водночас рух «Чесно» повідомив, що результати на цій дільниці були такими: Шевченко – 172, Кошулинський – 136, Вірастюк – 93.

Раніше на двох дільницях округу №87 вибори визнали недійсними – на одній з дільниць не дорахувались бюлетенів, а на іншій не вистачало печаток на контрольних листах, які кидають в урну.

Що відбувається в окрузі №87 на Івано-Франківщині

Довибори у ВР оголосили після того, як народний депутат від округу №87, (до складу якої входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, – ред.) Зіновій Андрійович склав мандат, бо став головою Надвірнянської ОТГ, здобувши перемогу на місцевих виборах.

28 березня, після закриття виборчих дільниць, екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія «Слуга народу».

Після чого народні депутати від «Слуги народу» вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес.

У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у «делегації» слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна.

3 квітня, станом на 8:30, за даними ЦВК, підраховано 92,30% голосів. З результатом у 31,30% лідирує «слуга народу» Василь Вірастюк, на другому місці кандидат від «За майбутнє» Олександр Шевченко.

На третьому, із відривом менш ніж у відсоток, Руслан Кошулинський від ВО «Свобода».