На одній з дільниць округу №87 вибори визнали недійсними через зникнення бюлетенів. Про це повідомили на сторінці руху ЧЕСНО у Facebook.

За цю ніч з 1 на 2 квітня планували перерахувати 20 дільниць, але встигли тільки п'ять. В ході перерахунку на одній з них члени виявили зникнення.

«На дільниці №261030 перемагав Олександр Шевченко. У нього було 377 голосів, а у Василя Вірастюка 140. Причина визнання виборів недійсними – пропала частина бюлетенів, а саме 100 бюлетенів за Шевченка. Нагадаємо, що відрив між Шевченком і Вірастюком йде на кілька сотень голосів», – зазначили спостерігачі.

Кілька членів ОВК голосували проти визнання виборів недійсними, але більшість підтримала рішення.

В неділю 28 березня, після закриття виборчих дільниць, екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія «Слуга народу».

Підрахунок голосів від вівторка і до ночі четверга «завис» на 67,52%, після чого народні депутати від «Слуги народу» вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес.

У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у «делегації» слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна.

2 квітня, станом на 8:30, за даними ЦВК, підраховано 90,59% голосів. З результатом у 31,51% лідирує «слуга народу» Василь Вірастюк, на другому місці кандидат від «За майбутнє» Олександр Шевченко.

На третьому, із відривом менш ніж у відсоток, Руслан Кошулинський від ВО «Свобода».