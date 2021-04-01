Надійшло 4 повідомлення про мінування і три – про захоплення заручників, але вони виявилися неправдивими

Впродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про мінування та три повідомлення про захоплення заручників на об'єктах 87-ї ОВО в Івано-Франківській області. Через можливі спроби дестабілізувати там ситуацію Служба безпеки України та Національна поліція України ухвалили рішення про забезпечення охорони на окрузі №87. Про це повідомляє прес-центр СБУ в Івано-Франківській області.

«Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає усіх необхідних заходів для недопущення спроб дестабілізації обстановки, порушення громадського спокою та вчинення правопорушень під час проміжних виборів до Верховної Ради України. Впродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло 4 повідомлення про мінування та 3 повідомлення про захоплення заручників на об'єктах 87 ОВО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі ці повідомлення виявилися помилковими, тому за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю і безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження.

«Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів на 87 ОВО. У зв'язку з цим, СБУ прийнято рішення разом з органами Національної поліції забезпечувати охорону на 87 ОВО. СБУ наголошує, що в межах своїх повноважень реагуватиме на будь-які спроби порушити закон», – наголосили у відомстві.

Раніше в громадській організації ОПОРА заявили, що нардепи «Слуги народу» на засіданні 87 ОВК провокували конфлікт з одним з кандидатів – Олександром Шевченком і тиснули на членів комісії.

Нагадаємо, в неділю після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів. Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія «Слуга народу». Підрахунок голосів від вівторка і до ночі четверга «завис» на 67,52%, після чого народні депутати від «Слуги народу» вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес.

У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у «делегації» слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Вночі ОВК оголосила перерву, підрахунок відновили близько 12 години.

Результати голосування все ще підбиваються. Поки лідирує кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк, але його розрив з Шевченком – менше відсотка.