Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував усі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’ятьох дільницях, повідомила у п’ятницю, 9 квітня, громадянська мережа «Опора». Позови ініціював кандидат в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко.

Зокрема, 9 квітня суд скасував відповідні постанови ще на двох дільницях у Монастирчанах та Микуличині. На цих ДВК під час повторного підрахунку голосів було виявлено невідповідність кількості бюлетенів за Шевченка. Так, у протоколах була зазначена більша кількість голосів, ніж було при перерахунку.

Таким чином, скасовано усі постанови ОВК про визнання недійсними виборів на таких виборчих дільницях:

№261027 (Яремче, ОВК вже подала апеляцію);

№260515 (Парище);

№260025 (Манява);

№261030 (Монастирчани);

№260028 (Микуличин).

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від ОВК на 87 -му окрузі та очікує на рішення судів у справах.

Згідно з протоколом, найбільше голосів отримав кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк, хоча екзит-поли і паралельний підрахунок голосів показали перемогу Шеевченка. Друге місце посів Олександр Шевченко від партії «За майбутнє», а третє – кандидат від ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.

При цьому на шістьох дільницях дані у протоколах і під час перерахунку суттєво відрізнялися не на користь Шевченка. Також, за інформацією спостерігачів, під час перерахунку 500 бюлетенів за Шевченка зникли.

Попри ці факти Центральна виборча комісія визнала вибори в окрузі №87, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, такими, що відбулися.

Які дії робитиме ЦВК після рішень суду – наразі невідомо.