Івано-Франківська обласна рада вимагає визнати довибори до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Надвірній недійсними та оголосити повторні вибори. Про це йдеться на сайті облради у вівторок, 6 квітня.

Із цією вимогою обласна рада звернулася до президента Володимира Зеленського, голови парламенту Дмитра Разумкова, міністра МВС Арсена Авакова, голови СБУ Івана Баканова, генпрокуроркаи Ірини Венедікторової, виконувача обов’язків ДБР Олексія Сухачова, а також до ЦВК. Депутати закликали їх «мати мужність взяти на себе відповідальність та виконати належним чином конституційні обов’язки і власні обіцянки, забезпечивши верховенство права, дотримання прав і свобод виборців».

Що вимагає Івано-Франківська облрада:

розслідувати можливі порушення на проміжних виборах та притягнути винних до відповідальності;

дати правову оцінку діям СБУ в приміщенні окружної виборчої комісії округу № 87;

розслідувати проникнення у приміщення окружної виборчої комісії та притягнення до відповідальності осіб, які викрали виборчу документацію;

перевірити на ознаки кримінального правопорушення дії нардепів, які перебували в ОВК;

визнати вибори народного депутата у Надвірній недійсними та оголосити повторні вибори народного депутата.

Довибори до Верховної Ради у Надвірній: що відомо

4 квітня ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу. За результатами підрахунку голосів виборців Василь Вірастюк від «Слуги народу» зайняв перше місце (31,25% або 15 076 голосів). Представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко йде другим (29,69% або 14 327 голосів). Водночас кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський – третій (28,86% або 13 927 голосів).

Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним. Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів. Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав безпідставним перерахунок голосів з двох дільниць у 87 ОВК.

Центральна виборча комісія, своєю чергою, визнала вибори у 87 окрузі такими, що відбулися.