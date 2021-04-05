Василь Вірастюк балотувався в народні депутати від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія 5 квітня прийняла протокол з мокрою печаткою від окружної виборчої комісії № 87 про підсумки голосування на проміжних виборах до парламенту 28 березня. Результати виборів будуть встановлені після набрання законної сили всіх судових рішень, повідомила прес-служба ЦВК у понеділок, 5 квітня.

Під час засідання ЦВК голова окружної виборчої комісії ОВО № 87 оголосив відомості з протоколу та відзвітував про роботу комісії.

«Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення, серед яких серйозне занепокоєння викликають встановлені факти зникнення виборчих бюлетенів. Закликаємо правоохоронні органи якнайшвидше провести неупереджене розслідування та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили ці порушення. У свою чергу ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК та в межах своїх повноважень встановлюватиме результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили», – зазначив голова комісії Олег Діденко.

Доповідь голови ОВК викликала значну кількість питань у членів ЦВК, які озвучили їх під час засідання.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 4 квітня, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу. За результатами підрахунку голосів виборців:

Василь Вірастюк від «Слуги народу» займає перше місце (31,25% або 15 076 голосів);

представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко йде другим (29,69% або 14 327 голосів);

представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський – третій (28,86% або 13 927 голосів).

Підрахунок голосів супроводжувався заявами про фальсифікації, а на п'яти дільницях виявлено розбіжність голосів за Шевченка, на всіх із них голосування визнали недійсним. Результати на цих дільницях свідчили про більшість голосів за Шевченка, але частина бюлетенів зникла. Згідно з законом, якщо голосування на дільниці визнається недійсним, то з неї не зараховуються усі голоси за всіх кандидатів. Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав безпідставним перерахунок голосів з двох дільниць у 87 ОВК.

Олександр Шевченко повідомив, що оскаржуватиме перерахунок голосів у судах. У свою чергу лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що його партія не визнає результатів виборів і вимагає оголосити перевибори.