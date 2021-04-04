Спостерігачі з громадської мережі ОПОРА вимагають від правоохоронців розслідувати можливе спотворення результатів голосування в окрузі №87 на довиборах у Верховну раду України. Про це йдеться у заяві представників ОПОРИ щодо підсумків голосування.

«Надзвичайний виклик для демократичності та законності виборів в окрузі вимагає від держави та правоохоронних органів невідкладних дій щодо встановлення винних у можливому спотворенні результатів голосування та ймовірних шахрайських дій з виборчою документацією», – йдеться у заяві.

За словами представників ОПОРИ, у разі відсутності об’єктивних та комплексних розслідувань, результати проміжних виборів народного депутата України матимуть низьку суспільну легітимність.

Спостерігачі наполягають на розслідуванні всіх без виключення версій щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК та результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень.

В організації наголосили, що процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі.

В ОПОРІ зазначили, що за результатами повторного підрахунку голосів на 6 з 20 виборчих дільниць кількість голосів виборців на підтримку Олександра Шевченка (партія «За майбутнє») зменшилась. За даними протоколів 6 ДВК, за кандидата разом було віддано 1676 голосів, натомість повторний підрахунок підтвердив наявність лише 1172 бюлетенів на його підтримку. Причому дані протоколів ДВК та повторного підрахунку голосів не співпадають лише у кількості бюлетенів на підтримку Шевченка.

На момент прийняття ОВК рішень про повторний підрахунок голосів та під час його проведення суб’єктами виборчого процесу не було надано переконливих доказів про порушення з боку членів ДВК, які б свідчили про фальсифікацію ними результатів голосування. Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності пакування виборчої документації з їхніх дільниць, яке могло відбутися вже після передачі бюлетенів до ОВК.

«І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, ОПОРА вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування», – йдеться в заяві.

В організації вважають, що Нацполіція повинна оперативно зібрати свідчення і документи від членів виборчих комісій, кандидатів, офіційних спостерігачів та інших суб’єктів виборчого процесу, які перебували на ДВК округу і на засіданнях ОВК.

Поліції рекомендується щоденно інформувати ЗМІ та громадськість про попередню інформацію та вжиті заходи щодо розслідування правопорушень на проміжних виборах в окрузі, а також оприлюднити всю наявну інформацію про забезпечення охорони приміщення ОВК із виборчою документацією.

Службі безпеки України організація рекомендує оприлюднити всю наявну інформацію і документальну базу про обставини перебування її підрозділів 1 квітня у будівлі, в якій розміщується приміщення ОВК № 87 та публічно відреагувати на звинувачення з боку окремих суб’єктів виборчого процесу щодо її втручання у процес встановлення підсумків голосування.

Центральній виборчій комісії ОПОРА рекомендує скористатися своїми контрольними повноваженнями і забезпечити оперативне реагування на проблеми процесу встановлення підсумків голосування та результатів виборів.

Що пішло не так під час довиборів на Прикарпатті

Довибори у ВР оголосили після того, як народний депутат від округу №87, (до складу якої входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, – ред.) Зіновій Андрійович склав мандат, бо став головою Надвірнянської ОТГ, здобувши перемогу на місцевих виборах.

28 березня, після закриття виборчих дільниць, екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу. Про лідирування свого кандидата повідомила і партія «Слуга народу».

Після чого народні депутати від «Слуги народу» вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес.

У середу 31 березня, під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у «делегації» слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна.

Згодом стало відомо, що з різни причин на чотирьох із двадцяти дільниць, де мали б перерахувати голоси, вибори визнали недійсними. Причому на цих дільницях Вірастюк вибори програвав.

В неділю, 4 квітня, ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу. За результатами підрахунку голосів виборців:

Василь Вірастюк від «Слуги народу» займає перше місце (31,25% або 15 076 голосів);

представник партії «За майбутнє» Олександр Шевченко йде другим (29,69% або 14 327 голосів);

представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Руслан Кошулинський – третій (28,86% або 13 927 голосів).

Олександр Шевченко повідомив, що оскаржуватиме перерахунок голосів у судах. У свою чергу лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що його партія не визнає результатів виборів і вимагає оголосити перевибори.