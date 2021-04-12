Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, заявив кандидат у народні депутати Олександр Шевченко.

Він нагадав, що раніше суд скасував постанови ОВК, якими вибори на п’яти дільницях були визнані недійсними.

«Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди», – повідомив Шевченко вранці у понеділок, 12 квітня.

Тепер ЦВК може скасувати протокол ОВК, враховуючи рішення суду.

Вибори у Надвірній: що відомо

28 березня на окрузі №87, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, відбулися довибори народного депутата. Екзит-пол і паралельний підрахунок голосів показували перемогу кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка.

Проте підрахунок голосів затягувався, а окружна виборча комісія певний час не працювала. Зрештою кількох її членів і голову замінили.

Згодом ОВК перерахувала голоси і заявила, що перемогу на виборах здобув кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк. Спостерігачі у свою чергу зауважили, що дані в протоколах з дільниць і після перерахунку не збігалися головним чином на дільницях, де переміг Шевченко.

Під час перерахунку ОВК визнала вибори на п’ятьох дільницях, де переміг Шевченко, недійсними, але суд ці постанови скасував.

Спостерігачі вимагали від правоохоронців розслідувати фальсифікації на виборах в окрузі №87, а Івано-Франківська облрада вимагала провести вибори повторно.

Попри те ЦВК визнала вибори у Надвірній такими, що відбулися.