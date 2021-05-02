22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем на окрузі №87

Велика палата Верховного суду України визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка визнано переможцем в окрузі 87 на Івано-Франківщині. Про це повідомила в ніч на 2 травня громадянська мережа «ОПОРА».

Як повідомляється, Велика палата також визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87. Таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

«Велика палата прийшла до висновку, що раніше ухвалене рішення Верховного суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка - частковому задоволенню. Так, позовні вимоги задоволено частково: визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 та визнано протиправним та скасовано протокол ЦВК від 22 квітня 2021, в задоволенні решти позовних вимог – відмовлено. Таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу», – йдеться у повідомленні.

Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка на рішення суду від 28 квітня.

Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про результати виборів в окрузі та оскаржив цей протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів до ВСУ. Додатково в позові просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу. Однак тоді суд у задоволенні заяви Шевченка відмовив.

Як інформував ZAXID.NET, 28 березня на окрузі №87, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, відбулися довибори народного депутата. Екзит-пол і паралельний підрахунок голосів показували перемогу кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка.

Проте підрахунок голосів затягувався, а окружна виборча комісія певний час не працювала. Зрештою кількох її членів і голову замінили.

Згодом ОВК перерахувала голоси і заявила, що перемогу на виборах здобув кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк. Спостерігачі у свою чергу зауважили, що дані в протоколах з дільниць і після перерахунку не збігалися головним чином на дільницях, де переміг Шевченко.

Під час перерахунку ОВК визнала вибори на п’ятьох дільницях, де переміг Шевченко, недійсними, але суд ці постанови скасував. Згодом суд також визнав протиправним протокол про обрання Вірастюка депутатом, однак таке рішення суду не вимагало від ЦВК його скасування.

4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати згідно з якими висуванець «Слуги народу» Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців. ЦВК також відстояла право визнати Вірастюка народним депутатом у Верховному суді.

В окрузі №87 поліція розпочала 17 кримінальних проваджень. 12 із них - пов’язані із порушенням виборчого законодавства, ще 5 - стосуються виборчого процесу.

22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем. Шевченко вирішив захищати свій результат у суді.