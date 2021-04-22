Василь Вірастюк – майбутній народний депутат України

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала народним депутатом України актора і стронгмена Василя Вірастюка, якого висунула партія «Слуга народу», повідомила громадянська мережа «Опора» увечері в четвер, 22 квітня.

«ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України. Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців», – сказано в повідомленні «Опори».

Таким чином, тепер Вірастюк має скласти присягу народного депутата і зможе приступити до виконання депутатських повноважень.

Вибори на окрузі №87: чому вони скандальні

28 березня на окрузі №87, до якого входять Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського і Коломийського районів, відбулися довибори народного депутата. Екзит-пол і паралельний підрахунок голосів показували перемогу кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка.

Проте підрахунок голосів затягувався, а окружна виборча комісія певний час не працювала. Зрештою кількох її членів і голову замінили.

Згодом ОВК перерахувала голоси і заявила, що перемогу на виборах здобув кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк. Спостерігачі у свою чергу зауважили, що дані в протоколах з дільниць і після перерахунку не збігалися головним чином на дільницях, де переміг Шевченко.

Під час перерахунку ОВК визнала вибори на п’ятьох дільницях, де переміг Шевченко, недійсними, але суд ці постанови скасував. Згодом суд також визнав протиправним протокол про обрання Вірастюка депутатом, однак таке рішення суду не вимагало від ЦВК його скасування. Зрештою ЦВК відстояла право визнати Вірастюка народним депутатом у Верховному суді.

Раніше спостерігачі вимагали від правоохоронців розслідувати фальсифікації на виборах в окрузі №87, а Івано-Франківська облрада вимагала провести вибори повторно. Крім того, як показало соціологічне опитування, майже половина виборців на окрузі №87 не довіряє результатам виборів і підтримує ідею провести перевибори.

Біографія Василя Вірастюка

Василю Вірастюку 46 років, він народився в Івано-Франківську. З дитинства займався легкою атлетикою – штовханням ядра. Став майстром спорту міжнародного класу, був членом збірної України.

Василь Вірастюк у 1990-х працював тренером з легкої атлетики. У 2000-році залишив професійний спорт і, як йдеться у біографії, працював у Львові водієм-охоронцем в концерні «Галнафтогаз».

З того ж року почав займатися силовою атлетикою Strongest man та міжнародними змаганнями.

У 2004 та 2007 роках перемагав на найпрестижніших турнірах і отримував звання «Найсильніша людина світу» і чемпіона світу з силового екстриму. Це зробило Василя Вірастюка впізнаваною людиною, його почали запрошувати на телешоу.

Вірастюк Знімався у рекламі (зокрема, й пива, поки її не обмежили на українському телебаченні). Також знімався в українських фільмах «Іван Сила», «Самотній за контрактом», «Готель Едельвейс», «Пригоди S Миколая», озвучував персонажів у мультфільмах «Микита Кожум’яка» та «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила».

Двічі одружений, має трьох синів.

Кандидатом у депутати до Верховної Ради його висунули на закритому з’їзді «Слуги народу».