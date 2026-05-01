Бійці з позивними «Хохол» та «Самсон»

Троє військовослужбовців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» понад 100 днів утримували позиції на Костянтинівському напрямку на Донеччині. Про це повідомила пресслужба бригади 1 травня.

Зазначається, що бійці з позивними «Самсон» і «Лисий» провели на передовій 107 днів, а військовий на ім’я Хані – 130. Усі вони виконували завдання у складі 2-го механізованого батальйону.

Двоє з групи раніше відбували покарання та долучилися до війська, не маючи попереднього бойового досвіду.

Водночас Хані, уродженець Палестини, проходив строкову службу в Ізраїлі й воює в ЗСУ з 2022 року. Раніше він уже був довгий час на піхотних позиціях у районі Кліщіївки.

«Палестинець обрав позивний “Хохол”, бо для нього це – синонім свобідного життя», – розповіли у бригаді.

Після виконання завдань піхотинці самостійно залишили «нульові» позиції та пішки подолали близько 17 км до Дружківки, де їх зустрів командир роти. Дорогою вони скинули броню, але принесли із собою збитий російський безпілотник і трофейний автомат.

Нагадаємо, 30 квітня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військових не пізніше ніж через 2 місяці служби на позиціях. Після цього передбачена обов’язкова заміна бійців упродовж щонайбільше місяця.