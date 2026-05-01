Нападника затримали поліцейські

Галицький районний суд Львова виніс вирок військовому з Харкова, який під час СЗЧ вдарив ножем перехожого у центрі Львова. У суді солдат свою провину визнав та отримав покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, уродженець Харкова Едуард З. у березні 2025 року самовільно втік зі служби, але через три місяці добровільно повернувся. Приблизно через тиждень він знову вчинив СЗЧ, але менш, ніж через два місяці, повернувся на службу. Третє СЗЧ Едуард З. вчинив у листопаді 2025 року.

Під час СЗЧ військовий вдарив ножем перехожого у центрі Львова. Випадок трапився на вул. Наливайка 4 грудня 2025 року. Тоді поліція повідомляла, що нападником є 26-річний уродженець Харкова, а постраждалим – 56-річний чоловік.

За даними Львівської обласної прокуратури, 56-річний перехожий втрутився у сварку між харків’янином та його супутницею. Львів’янин зробив зауваження чоловікові щодо тону спілкування з жінкою та попросив припинити ображати її. Між чоловіками почалася шарпанина і словесна перепалка, під час якої харків’янин несподівано дістав ніж і вдарив львів’янина у пах.

У суді Едуард З. визнав свою провину у кримінальних правопорушеннях. Цю справу розглянув суддя Олег Юрків, який дослідив усі матеріали, аргументи сторін та дані про обвинуваченого, який є раніше судимим. Його уже притягували до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони (ч.1 ст.124 КК України) – у 2023 році він смертельно поранив ножем свого товариша.

Суддя призначив нападнику покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.