Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня 2025 року біля американської школи

Журналісти «Української правди» у понеділок, 15 червня, оприлюднили нові деталі розслідування вбивства Андрія Портнова, яке сталося 21 травня 2025 року в Іспанії.

За інформацією співрозмовників видання у правоохоронних органах, розслідування в Україні та Іспанії досі не дало остаточної відповіді на ключове питання – хто міг бути замовником убивства Портнова. Водночас слідство продовжує отримувати нові дані, які дозволяють уточнювати хронологію подій та коло причетних людей.

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Одним із важливих епізодів розслідування стало затримання в Німеччині одного з головних підозрюваних – Олександра Азізова, а також встановлення ролі його брата Вєлі Азізова, якого слідство розглядає як імовірного співучасника. За даними джерел, той факт, що обидва брати мали російські паспорти, став додатковим фактором для розширення версій слідства, зокрема, щодо можливих міжнародних зв’язків та мотивів.

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На фото Олександр і Вєлі Азізови

Журналісти зазначають, що після аналізу телефонних номерів і цифрових слідів слідчим вдалося відновити детальну карту пересування фігурантів. Зокрема, встановлено, що номер Вєлі Азізова фіксувався в Іспанії напередодні вбивства, а також у день злочину. Через кілька годин після події він залишив територію країни та вирушив транзитом через Францію до Німеччини.

Далі, за даними слідства, його мобільний номер продовжував фіксуватися в різних країнах – зокрема в Туреччині та Росії. У деякі періоди телефон з’являвся в мережі лише на короткий час, після чого знову вимикався, що ускладнювало відстеження маршрутів.

Важливу роль у справі відіграють і свідчення жінки з Одеси, яка, за даними журналістів, була знайома з братами Азізовими. Вона розповіла слідчим, що брати могли займатися незаконною діяльністю, пов’язаною з перевезенням заборонених речовин, а також зверталися до неї по допомогу в окремих питаннях перед поїздкою до Іспанії.

Наприкінці 2024 року брати запросили її придбати в Україні кілька камер GoPro та доставити їх до Німеччини. Згодом вони разом вирушили автомобілем до Іспанії, де поводилися поспішно, майже не зупинялися в дорозі та уникали тривалих зупинок.

У передмісті Мадрида, за її свідченнями, брати залишили камери в автомобілі біля одного з навчальних закладів і пішли в невідомому напрямку. Після повернення вони були помітно знервовані та заявили, що технічна частина їхнього плану не спрацювала.

Жінка наголошує, що їй не повідомляли жодних деталей щодо справжньої мети поїздки або осіб, за якими могло вестися спостереження. Водночас вона припускає, що саме Вєлі Азізов відігравав провідну роль у прийнятті рішень під час поїздки.

Журналісти також встановили, що пересування підозрюваних між Україною, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами почали фіксуватися ще раніше. За даними джерел, ще навесні 2024 року їхній номер з’являвся в Іспанії, що може свідчити про попередню підготовку або спостереження за майбутньою жертвою.

Наразі слідство продовжує аналіз усіх цифрових слідів, маршрутів, контактів і свідчень, щоб встановити повну картину подій, а також можливих організаторів і замовників убивства.

Нагадаємо, 51-річного колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня 2025 року біля американської школи у муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, що входить до автономної спільноти Мадрид, коли він підвозив своїх дітей.

25 лютого поліція Іспанії повідомила, що разом з німецькими правоохоронцями затримали кілера, який розстріляв Андрія Портнова.

Наприкінці березня стало відомо, що 45-річний громадянин України Олександр Азізов, якого підозрюють у вбивстві, відмовився від допомоги українського консульства в Німеччині.