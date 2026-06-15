Нідерланди передали Україні ще один протимінний корабель
Судно класу Alkmaar призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін
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Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів. Про це повідомив у понеділок, 15 червня, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.
Передане Україні судно отримало назву «Генічеськ» на честь втраченого у 2022 році українського корабля. Це – мінний шукач з попередньою назвою Zr. Ms. Makkum, розроблений за угодою Бельгії, Франції та Нідерландів.
«”Генічеськ” посилить наші спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п'ять протимінних кораблів», – повідомив Олексій Неїжпапа.
Під час офіційної церемонії передачі судна командувач ВМС України спільно з нідерландським, бельгійським, румунським, литовським та латвійським колегами підняв на борту «Генічеська» український прапор.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У квітні 2026 року Офіс президента повідомив, що Нідерланди готують «Генічеськ» до передачі Україні. Це третій корабель класу Alkmaar, який отримали українські ВМС.
Зазначимо, загалом для нідерландського, бельгійського та французького флотів у 1980-1990-х роках побудували 35 кораблів класу Alkmaar.
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Нагадаємо, раніше Україна отримала чотири протимінні кораблі – класу Sandown «Черкаси» та «Чернігів» від Великої Британії, а також «Мелітополь» та «Маріуполь» від Бельгії та Нідерландів.