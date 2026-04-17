Протимінний корабель передадуть Україні у червні 2026 року

Нідерланди готують український екіпаж на протимінному кораблі Zr. Ms. Makkum та готуються передати його Україні вже у червні 2026 року. Про це повідомили 16 квітня у пресслужбі Офісу президента.

Під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський разом з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання на протимінному кораблі класу Alkmaar. Зазначається, що Нідерланди повністю натренують команду та передадуть Україні корабель вже в червні.

«Воно матиме назву “Генічеськ” – на честь корабля, який Україна втратила, коли він виконував бойове завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси. Як планують, судно візьме участь у Sea Breeze у 2027 році», – повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Під час зустрічі з військовими Зеленський вручив орден «За заслуги» ІІ ступеня начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму та відзначив медалями «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни» сімох українських захисників.

Зазначимо, «Генічеськ» буде вже пʼятим протимінним кораблем, який отримала Україна від партнерів. Чотири з них раніше передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди. Кораблі мають назву «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь» і «Мелітополь». Два з них – класу Sandown, ще два – класу Alkmaar.

Alkmaar – це клас мінних тральників, розроблений на основі угоди між ВМС Бельгії, Франції та Нідерландів. Усього для трьох флотів у 1980-1990-х роках побудували 35 кораблів. Ці тральники можуть не лише допомагати розміновувати судноплавні шляхи, а й бути логістичними суднами для транспортування вантажів і боєприпасів.

Нагадаємо, про наміри Нідерландів передати Україні два протимінні кораблі стало відомо ще у грудні 2024 року. У жовтні 2025 року Україна отримала від країни перше судно – Vlaardingen («Мелітополь»).