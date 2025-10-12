Мінний тральник класу Alkmaar HNLMS Haarlem (M853) Королівського флоту Нідерландів

Нідерланди передали Україні протимінний корабель типу Alkmaar. До кінця 2025 року запланована передача ще одного такого судна. Про це написав командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа 12 жовтня.

Неїжпапа розповів, що мав зустріч з делегацією на чолі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та Головнокомандувачем ЗС Нідерландів генералом Онно Айхельсхаймом.

«Обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої взаємодії. Наголосив на необхідності обміну досвідом ведення сучасної технологічної війни для посилення обох сторін», – ідеться в повідомленні.

Командувач ВМС висловив вдячність за значні зусилля та плідну співпрацю в межах Коаліції морських спроможностей України.

Alkmaar – це клас мінних тральників, розроблений на основі угоди між ВМС Бельгії, Франції та Нідерландів. Усього для трьох флотів у 1980-1990-х роках побудували 35 кораблів, пише «Мілітарний».

У Королівському флоті Нідерландів кораблі класу Alkmaar спочатку мали подібну до бельгійської та французької версій конструкцію – зі стандартною водотоннажністю 520 тонн, проте пізніше вона зросла до 571 тонни, а потім і до 630 тонн.

Для нідерландських тральників демонтували заплановані 20-мм гармати, залишивши лише три 12,7-мм кулемети.

Починаючи з 2003 року мінні тральники модернізували, оснастивши покращеною електронікою, включаючи систему бойових даних Atlas Elektronik INCMS, встановлений на корпусі гідролокатор Thales 2022 Mk III, систему ідентифікації та знешкодження мін Atlas Seafox і Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

Ці тральники можуть не лише допомагати розміновувати судноплавні шляхи, а й бути логістичними суднами для транспортування вантажів і боєприпасів.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Нідерланди планують передати Україні два протимінні кораблі Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen.