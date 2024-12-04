Подарують кораблі Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen

Нещодавно 35 українців завершили навчання на борту голландського протимінного корабля Zr.Ms. Makkum. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Нідерланди планують передати Україні два протимінні кораблі Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen. Підготовка майбутнього екіпажу для них тривала понад два місяці. Пресслужба оборонного відомства Нідерландів зазначає, що в рамках підготовки українців країни-союзники по НАТО надали інструкторів та перекладачів. Технічний персонал паралельно проходить підготовку в академії ВМС у Бельгії.

«Так само як і Vlaardingen, Makkum з часом буде подаровано Україні. Ці 2 міношукачі разом із бельгійськими та англійськими кораблями складають початок українського протимінного потенціалу», – додають у Міноборони країни.

Відзначимо, що корпус тральщиків виготовлено з поліестеру, армованого скловолокном, що дозволяє кораблю уникати спрацювання підводних магнітних мін. Екіпаж корабля загалом налічує 44 людини. Озброєння складається з 20-мм гармати та трьох 12,7-мм кулеметів, які використовуються для знищення надводних мін та самооборони.

Фото Міністерства оборони Нідерландів. Тральщик Zr.Ms. Vlaardingen

Нагадаємо, у березні уряд Бельгії затвердив три пакети військової допомоги для України на 412 млн євро. Зокрема, у рамках цієї допомоги була передбачена передача ще одного морського мінного тральщика класу Alkmaar.

Міністерство оборони України на початку жовтня повідомляло, що внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії 128 тисяч км2 суходолу та 14 тисяч км2 акваторії України забруднені вибухівкою.