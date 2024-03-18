Морський мінний тральщик Narcis

Уряд Бельгії затвердив три пакети військової допомоги для України на 412 млн євро. Зокрема, передбачена передача ще одного морського мінного тральщика класу Alkmaar. Про це йдеться у прес-релізі уряду, який опублікували у п’ятницю, 15 березня.

Ще одне мінно-пошукове судно Бельгія передасть Україні у співпраці з Нідерландами. Бельгія бере на себе базову підготовку персоналу у Військово-морській академії, а Нідерланди забезпечать навчання екіпажів на робочому місці.

За даними Le Soir Україні передадуть корабель Narcis. Перед цим він пройде технічне обслуговування, щоб забезпечити повну готовність до служби у ВМС України.

Крім того, уряд Бельгії надасть Україні броньовані машини швидкої допомоги, а найбільшу частину допомоги становитимуть артилерійські боєприпаси, на них Бельгія виділила 373,1 млн євро.

Як зазначає «Мілітарний», цей клас мінних тральщиків призначений для пошуку та знешкодження мін у морі. Разом з тим вони також можуть транспортувати вантаж та боєприпаси. У 2003 році Narcis вдосконалити – він отримав нову електроніку, включаючи систему обробки бойових даних, також на нього встановили гідролокатор.