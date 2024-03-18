Бельгія передасть Україні ще один морський мінний тральщик
Окрім пошуку мін, тральщики можуть транспортувати вантаж та боєприпаси
Уряд Бельгії затвердив три пакети військової допомоги для України на 412 млн євро. Зокрема, передбачена передача ще одного морського мінного тральщика класу Alkmaar. Про це йдеться у прес-релізі уряду, який опублікували у п’ятницю, 15 березня.
Ще одне мінно-пошукове судно Бельгія передасть Україні у співпраці з Нідерландами. Бельгія бере на себе базову підготовку персоналу у Військово-морській академії, а Нідерланди забезпечать навчання екіпажів на робочому місці.
За даними Le Soir Україні передадуть корабель Narcis. Перед цим він пройде технічне обслуговування, щоб забезпечити повну готовність до служби у ВМС України.
Крім того, уряд Бельгії надасть Україні броньовані машини швидкої допомоги, а найбільшу частину допомоги становитимуть артилерійські боєприпаси, на них Бельгія виділила 373,1 млн євро.
Як зазначає «Мілітарний», цей клас мінних тральщиків призначений для пошуку та знешкодження мін у морі. Разом з тим вони також можуть транспортувати вантаж та боєприпаси. У 2003 році Narcis вдосконалити – він отримав нову електроніку, включаючи систему обробки бойових даних, також на нього встановили гідролокатор.