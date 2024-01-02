Морський мінний тральщик «Черкаси»

У Туреччині заявили, що не дозволять зайти у Чорне море двом мінним тральщикам, які Україні передала Велика Британія. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини, це порушить міжнародний пакт про проходження проток у воєнний час.

У Туреччині спростували повідомлення деяких ЗМІ про те, що країна дозволила двом мінним тральщикам зайти у Чорне море.

Зазначається, що Туреччина, як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре, не дозволить суднам використовувати протоки, доки триває війна в Україні.

«Туреччина, яка з 1936 року неупереджено і старанно виконує Конвенцію Монтре, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію протягом цієї війни, щоб запобігти ескалації напруги в Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання «Мілітарний», ВМС України мають отримати два тральщики-шукачі мін Sandown за угодою між Україною та Великою Британією, яку ратифікували у січні 2022 року.

Тральщики «Черкаси» та «Чернігів» вперше вийшли в море під українським прапором у січні 2023 року. Судна не мають обладнання для тралення мін. Їх призначення – пошук та знищення мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів. Також судна можна використовувати для патрулювання.