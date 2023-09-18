Водноча Південна Корея проситиме використовувати машини виключно в гуманітарних цілях

Південна Корея надасть Україні дві машини для прориву мінних полів K600 Rhino. Про це повідомило у понеділок, 18 вересня, видання The Chosun Ilbo із посиланням на джерела у південнокорейському уряді.

Південна Корея досі не надсилала жодного летального озброєння, проте машини K600 Rhino є найбільш бойовим обладнанням, яке отримала Україна від цієї країни. Рішення парламент Південної Кореї оголосив після липневого візиту президента Юн Сук Йоля до України.

«Нещодавно уряд вирішив відправити в Україну два тральщики якомога швидше на додаток до попередньої партії старих міношукачів. Це сталося після термінового прохання та обіцянки президента Юн Сук Йоля підтримати Україну», – повідомило джерело видання.

Видання зазначає, що тральщики виділили після обіцянки Юн Сук Йоля президенту Україн Володимиру Зеленському. У Києві південнокорейський президент заявив, що країна передасть більше міношукачів та тральщиків. Окрім того, видання припускає, що надання K600 Rhino зумовлене зустріччю лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та президента Росії Владіміра Путіна, під час якої вони могли укласти угоди щодо постачання зброї.

Водночас уряд Південної Кореї побоюється реакції Росії на надання тральщиків Україні. За даними джерела, південнокорейський парламент проситиме Україну використовувати ці машини виключно для гуманітарних місій.

Нагадаємо, 10 вересня Юн Сок Йоль заявив, що Сеул надасть Києву додатково 2,3 млрд доларів допомоги на відбудову. 300 млн доларів у 2024 році буде виділено як гуманітарну допомогу і ще 2 млрд доларів у 2025 році – як довгострокову допомогу.