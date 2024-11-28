ЗРК Patriot здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у четвер, 28 листопада, повідомив про постачання Україні 3 пускових установок зенітних ракетних комплексів Patriot.

За його словами, ці установки мають допомогти українцям пройти важку зиму на тлі масованих російських ударів.

«На українців чекає важка зима, оскільки руйнівні авіанальоти тривають. Тому ми поставили 3 пускові установки Patriot. Це рятує людські життя та захищає життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах», – йдеться у його дописі.

Брекельманс не уточнив, коли саме установки передали Україні.

Фото міністра оборони Нідерландів

До слова, ЗРК Patriot здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей та безперервно супроводжувати вісім із них. З комплексу на кожну з цих восьми цілей можна випустити до трьох ракет.

Patriot від союзників: що відомо

За ініціативою Нідерландів, країна разом з іншими партнерами надають Україні різні компоненти до системи Patriot. Таким чином вони намагаються зібрати повноцінний ракетно-зенітний комплекс.

13 вересня стало відомо, що Нідерланди подарували Україні радар для зенітного ракетного комплексу Patriot. 5 вересня президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон про безкоштовну передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot.

The Wall Street Journal у суботу, 9 листопада, повідомило, що Сполучені Штати Америки терміново надішлють до України 500 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS.