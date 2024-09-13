Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до Patriot

Нідерланди подарували Україні радар для зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це у п’ятницю, 13 вересня, повідомив De Gelderlander.

За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса, радар для системи Patriot країна передала нещодавно. Він також анонсував передачу трьох пускових установок для України, однак коли саме це відбудеться – не уточнив.

Міністр також повідомив, що Нідерланди все ще ведуть перемовини з країнами-партнерами щодо інших компонентів для Patriot, щоб передати України повну систему ППО.

Рубен Брекелманс також розповів, що міноборони Нідерландів нещодавно дізналось, що один із союзників відмовився виконувати зобов’язання. Але міністр не уточнив про яку саме країну йдеться.

Нагадаємо, 28 травня, у міністерстві оборони Нідерландів повідомили, що країна ініціювала терміновий збір системи протиповітряної оборони Patriot для України. Нідерланди зобов’язалися надати основні компоненти системи Patriot зі своїх запасів. Також Нідерланди визначили перелік європейських країн, які потенційно можуть долучитися до збору, надавши компоненти та зенітні ракети, та розпочали із ними перемовини.

7 липня міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп повідомили, що Нідерланди із партнерами передадуть Україні ще одну систему ППО Patriot.