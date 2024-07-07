Нідерланди разом із партнерами передадуть Україні системи ППО Patriot

Нідерланди із партнерами передадуть Україні ще одну систему ППО Patriot. Про це повідомили міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп під час спільного брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві, пише «Радіо Свобода» у неділю, 7 липня.

«Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована та очікувані терміни доставки цього комплексу до України», – цитує «Радіо Свобода» Дмитра Кулебу.

Крім того, за словами міністра закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкампа, країна також виділить 2 млн євро, які спрямують на розслідування воєнних злочинів Росії. Зокрема, гроші витратять на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл. Також Каспаро Вельдкамп заявив про намір передати Україні криміналістичну лабораторію.

«Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту», – сказав Каспаро Вельдкамп.

Також країна має намір допомагати Україні у поверненні дітей, яких викрали росіяни.

Зазначимо, що це перший візит нового міністра оборони Нідерландів після його призначення 2 липня. Політик наголосив, що цей візит має засвідчити «незмінну підтримку України Нідерландами».

Нагадаємо, у вівторок, 28 травня, у міністерстві оборони Нідерландів повідомили, що країна ініціювала терміновий збір системи протиповітряної оборони Patriot для України. Нідерланди зобов’язалися надати основні компоненти системи Patriot зі своїх запасів. Також Нідерланди визначили перелік європейських країн, які потенційно можуть долучитися до збору, надавши компоненти та зенітні ракети, та розпочали із ними перемовини.