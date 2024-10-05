Внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії 128 тисяч км² суходолу та 14 тисяч км² акваторії України забруднені вибухівкою. Про це повідомило 5 жовтня Міністерство оборони України.

Замінування українських територій суттєво впливає на сільське господарство, промисловість та соціально-економічне зростання. Станом на 5 жовтня 128 тисяч км² суходолу та 14 тисяч км² акваторії України забруднені вибухівкою.

Ризики через міни негативно впливають на життя понад 6 млн українців.

«Завдяки спільним зусиллям ми метр за метром звільнимо нашу землю від вибухонебезпечних предметів, створимо потужні інструменти для реалізації гуманітарних цілей протимінної діяльності», – зазначив начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Руслан Берегуля.

Заміновані території в Україні

У квітні 2024 року у ДСНС повідомляли, що загальна площа замінованих територій в Україні становить приблизно 170-180 тис. км2. Близько 156 тис. км2 території вважали потенційно небезпечними через можливе замінування внаслідок терору росіян. Це приблизно 26% загальної площі України, що дорівнює площі деяких інших держав світу.

Збитки через мінування територій у 2021 році склали 5,6% ВВП України. Найбільші втрати пов’язані зі скороченням експорту агропродукції та зменшення надходжень податків.