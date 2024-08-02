«Гетьмана Виговського» почали зводити у серпні 2023 року

У Стамбулі у четвер, 1 серпня, спустили на воду український корвет «Гетьман Іван Виговський», який став вже другим військовим кораблем такого класу, збудованим на замовлення України. Про це повідомили міністр оборони Рустем Умєров та прес-служба ВМС ЗСУ.

Як повідомляється, церемонія офіційного спуску на воду відбулася на військовій верфі підприємства İstanbul Shipyard Naval.

Умеров висловив переконання, що разом із корветом «Гетьман Іван Мазепа», який через російську агресію також будувався у Туреччині, «Гетьман Іван Виговський» стане вагомим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України.

«Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських Військово-Морських Сил у Чорному та Азовському морях», – заявив міністр оборони.

Перша леді Олена Зеленська за морськими традиціями розбила об корпус збудованого для України корабля пляшку шампанського.

«За морською традицією до самого судна треба звернутися в цей день як до людини, із побажаннями та настановами на довге успішне життя. Тож, «Гетьмане Іване Виговський», довгого успішного життя тобі! Будь стійким та надійним на захисті людей, які довірили тобі своє життя. Неси і втілюй найкраще від обох країн – Туреччини та України – на захисті справедливості й миру», – зазначила Олена Зеленська.

У церемонії спуску бойового корабля також взяли участь Міністр оброни України Рустем Умєров та командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, народний депутат України Мустафа Джемілєв, керівництво компанії, яка реалізує цей проєкт.

Корвет озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara. Над ангаром для гелікоптера встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan. Іншою продукцією компанії на борту є 12,7-міліметрові дистанційно керовані установки STAMP, які встановлені по лівому та правому бортах корабля. Для захисту з повітря, корвет має бути озброєний ЗРК MICA VL. А як основну торпеду розглядали Murene 90 Impact, зазначив портал «Мілітарний».

Зазначимо, що Україна та Туреччина ще у 2020 році підписали угоду про будівництво для України двох корветів типу Ada. Це тип протичовнових корветів прибережної зони. «Гетьмана Виговського» почали зводити у серпні 2023 року. У березні цього року йому офіційно присвоїли назву.