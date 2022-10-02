Український корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в Туреччині

В Туреччині у неділю, 2 жовтня, спустили на воду український протичовновий корвет «Гетьман Іван Мазепа», повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada “Гетьман Іван Мазепа” (це ім’я обрав для нього президент України ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво), буде першим кораблем такого класу для Військово-морських сил України», – написала вона у Facebook.

«У таких випадках до суден звертаються як до людей – із повагою та настановою. Отже, корвете “Гетьман Іван Мазепа”, бажаю тобі з честю нести український прапор. Попутного вітру, спокійного моря й лише перемог!» – додала вона й опублікувала фото пуску на воду українського корвета, який будується в Туреччині.

Corvette "Hetman Ivan Mazepa" of the @UA_NAVY was launched!@ZelenskaUA became the godmother of the ship.

It is being built in and will serve . With a ship like this, our Black and Azov seas will be safe.

P.S. The future base port is Ukrainian Sevastopol. pic.twitter.com/B1O1uQfiLa — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 2, 2022

Будівництво корвета «Гетьман Іван Мазепа» почали в Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві у Туреччині почали збирати його корпус. У січні 2022 року повідомлялося про 30% готовність першого корабля, адже таких кораблів мало бути кілька. Планувалося, що до кінця 2022 року корвет доставлять в Україну, а вже в 2023 році буде закладено другий корабель, але цьому завадила повномасштабна війна Росії проти України.

Корвети типу «Ада» є сучасними кораблями прибережної зони, які володіють можливостями протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі, з широким використанням у своїй конструкції принципів стелс-технологій.