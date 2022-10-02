Україна раніше отримала від Словаччини гаубиці Zuzana 2

Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво у Словаччині ще 16 самохідних гаубиць Zuzana 2 калібру 155 мм для України. Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, інформує Tagesschau.

16 САУ Zuzana 2 мають бути доставлені до Києва наступного року, повідомила Ламбрехт після раптового візиту до Одеси, який вона здійснила в суботу, 1 жовтня.

«Ми продовжимо брати участь [у постачанні зброї] у різний спосіб, як ми це робили разом з партнерами. Тому ми зможемо поставити Україні наступного року 16 систем колісних гаубиць Zuzana 2, виготовлених у Словаччині, які Німеччина профінансувала спільно з Данією та Норвегією», – сказала голова німецького оборонного відомства.

За інформацією німецького телерадіоконсорціуму ARD, йдеться про контракт на 93 млн євро.

Zuzana 2 – це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібром 155 мм. Максимальна дальність стрільби становить 41 км, екіпаж складається з трьох осіб, а автоматична система зарядки дозволяє робити шість пострілів за хвилину.

Україна вже отримала чотири такі гаубицьі безпосередньо від Словаччини.