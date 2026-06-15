Внаслідок атаки пошкоджений міст через річку Грузький Єланчик

У ніч на понеділок, 15 червня, Сили оборони уразили колону російських вантажівок на трасі Маріуполь – Новоазовськ. Внаслідок атаки дорогу перекрили, повідомив голова Центру вивчення війни Петро Андрющенко.

За даними Андрющенка, у ніч на 15 червня українські військові уразили російські вантажівки, які рухалися мостом через річку Грузький Єланчик в Новоазовську. Внаслідок цього окупанти перекрили трасу М14, яка веде до Маріуполя.

Через удар рух для цивільного транспорту організували через село Пікузи. Одна смуга мосту пошкоджена та недоступна для проїзду вантажного транспорту.

«Якщо раптом вдасться і цей міст вивести з рівняння логістики, то в блокаді опиниться не лише Крим, але й все, починаючи з Маріуполя», – зазначив Петро Андрющенко.

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Місце ураження російської колони в Новоазовську

Нагадаємо, на початку травня бійці 1-го корпусу НГУ «Азов» повідомили, що їхні дрони досягли тимчасово окупованого Маріуполя. Тоді військові повідомили, що патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. Бійці показали, як українські дрони завдають ударів по російській військовій техніці на дорогах поблизу Маріуполя, а також поділилися кадрами зруйнованого заводу «Азовсталь».

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Згодом «азовці» показали, як українські дрони патрулюють російські військові шляхи навколо Маріуполя. Зокрема, тоді військові розповіли, що уражають військовий транспорт росіян на дорогах Маріуполь – Таганрог та Маріуполь – Волноваха.