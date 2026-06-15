Переправника затримали у квітні 2025 року

Стрийський міськрайонний суд Львівської області присудив 3,5 роки позбавлення волі з конфіскацією майна 30-річному місцевому мешканцю Богдану Білику, який за 13,5 тис. доларів організував переправлення через державний кордон військовозобов’язаного. Про завершення розгляду справи в суді повідомили СБУ та прокуратура Львівщини.

За матеріалами справи, мешканець Стрия обіцяв клієнтам безперешкодний перетин державного кордону поза встановленими законодавством процедурами. Вартість таких послуг становила 13,5 тис. доларів з однієї особи.

Правоохоронці затримали фігуранта на Львівщині у квітні 2025 року одразу після одержання грошей.

Обвинувачений у суді свою вину визнав. Він розповів, що на початку 2025 року познайомився з чоловіком, прізвища якого не знає. Той повідомив, що має можливість переправляти через кордон чоловіків призовного віку і така послуга коштує 12 тис. доларів. Також новий знайомий запропонував заробити на цьому. Богдан Білик погодився на легкий заробіток, озвучивши клієнтові 13,5 тис. доларів, з яких 1,5 тис. мав залишити собі за посередницькі послуги.

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Суд визнав Богдана Білика винним в організації незаконного переправлення через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений.