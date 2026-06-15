Остання поїздка Портнова до України залишається однією з ключових загадок справи

Останній приїзд Андрія Портнова до України незадовго до його вбивства залишається однією з найбільш загадкових сторінок справи. Саме ця поїздка, яку експолітик здійснив за кілька днів до загибелі в Іспанії, досі породжує численні версії та запитання серед політиків і правоохоронців. Про це у понеділок, 15 червня, повідомила «Українська правда».

Після того як стало відомо про таємний візит Портнова до України, серед співрозмовників УП у правоохоронних органах обговорювалася версія, що стеження за ним могло розпочатися ще під час його перебування на українській території. Втім, наразі слідство не має підтверджень цієї гіпотези.

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Водночас журналісти встановили, що під час перебування в Україні Портнов міг зустрічатися з бізнесменом Тимуром Міндічем, який нині фігурує у розслідуваннях НАБУ та САП. Сам Міндіч не коментує цю інформацію, однак одразу кілька джерел у політичних колах підтвердили факт такої зустрічі.

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За словами співрозмовників з оточення Портнова, Міндіч ніколи не входив до кола його близьких друзів. Проте бізнесмен регулярно звертався до юриста з проханнями допомогти у вирішенні складних питань, часто посилаючись на представників найвищого керівництва держави.

«Андрій сприймав Міндіча як канал зв'язку з першою особою держави», – розповів один із друзів Портнова.

За словами знайомих юриста, про його приїзд до України знало вкрай вузьке коло людей. Саме тому зустріч із Міндічем викликає особливий інтерес. Співрозмовники видання не виключають, що причиною поїздки могли бути певні питання або доручення, пов’язані з оточенням влади.

«Коли людина в його становищі ухвалює рішення приїхати, це завжди щось означає», – зазначив один із близьких товаришів Портнова.

Особливу увагу привертає й час візиту. За даними джерел УП в антикорупційних органах, 14 травня 2025 року НАБУ та САП провели обшуки у віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Уже через три дні після цього, 17 травня, Портнов прибув до України.

На той момент Чернишов ще не отримав підозру, однак представники влади вже знали про серйозні проблеми навколо нього. Пізніше, наприкінці червня, посадовцю повідомили про підозру, а ще через кілька місяців навколо НАБУ і САП спалахнув політичний конфлікт через спроби обмежити незалежність антикорупційних органів.

Крім цього, після смерті Портнова стало відомо про його непрості стосунки з екскерівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. За словами людей із близького оточення юриста, конфлікт між ними тривав роками.

«Він не сприймав Єрмака так, як той хотів. Портнов мав вплив на багато процесів у державі, а це не влаштовувало людей, які прагнули контролювати всі ключові напрямки», – стверджує один зі співрозмовників видання.

Джерела УП зазначають, що протистояння між Портновим та Єрмаком давно перейшло межу, після якої компроміс став практично неможливим.

Останні місяці життя Портнова також супроводжувалися загостренням його конфлікту з колишнім заступником голови Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим. Після затримання Ємельянова наприкінці 2024 року правоохоронці перевіряли різні версії можливих мотивів, однак за рік розслідування так і не отримали доказів його причетності до вбивства.

Серед інших напрямків, які вивчають журналісти та правоохоронці, – давні бізнесові конфлікти Портнова. Зокрема, йдеться про суперечки між великими аграрними бізнесменами, а також багаторічне протистояння навколо ринку «Столичний», де юрист, за словами джерел, представляв інтереси однієї зі сторін.

Нагадаємо, журналісти «Української правди» також оприлюднили нові деталі розслідування вбивства Андрія Портнова, яке сталося 21 травня 2025 року в Іспанії. За інформацією співрозмовників видання у правоохоронних органах, розслідування в Україні та Іспанії досі не дало остаточної відповіді на ключове питання – хто міг бути замовником убивства Портнова. Водночас слідство продовжує отримувати нові дані, які дозволяють уточнювати хронологію подій та коло причетних людей.