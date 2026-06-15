Виробник «Карпатської Джерельної» отримав нового мажоритарного власника

Польська група Maspex закрила угоду з купівлі 80% української групи компаній «Карпатські мінеральні води» (КМВ), яка виробляє мінеральну воду «Карпатська Джерельна», соковмісні напої «Соковинка» та снеки Gonzo. Власник КМВ, бізнесмен Сергій Устенко зберіг 20% компанії.

Польська Maspex отримала контроль над одним із найбільших українських виробників води та напоїв, повідомив «Forbes Україна». «80% належить партнерам, 20% залишається у мене», –розповів директор та власник «Карпатських мінеральних вод» Сергій Устенко та додав, угоду закрили 1 червня.

Топменеджмент КМВ залишається без змін, польська сторона отримає контроль через наглядові механізми, але оперативне управління залишиться за чинною командою, наголосив Устенко.

Для Maspex це перше велике придбання виробничого активу в Україні. До цього група була присутня в роздрібних мережах України переважно в категоріях соків, напоїв, продуктів швидкого приготування та алкоголю.

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Придбання контрольної частки у КМВ відповідає стратегії розвитку в регіоні, йдеться у письмовому коментарі CEO групи Maspex Кшиштофа Павінського. Перемовини між сторонами тривали близько року, каже Устенко. Суму угоди сторони не розкривають. Можливий діапазон угоди у 30-50 млн доларів, розповів екс-президент холдингу IDS Group (виробник мінеральної води «Моршинська» і «Миргородська»), львівський бізнесмен Микола Кміть.

«Мінеральні води – це дуже перспективна категорія з точки зору подальшого зростання, тому активи у ній коштують дорого. Тим більше, якщо йдеться про одного з лідерів ринку», – розповів керівний директор LV Capital Михайло Гранчак.

Угода створює можливості швидше запускати нові категорії, зазначив Устенко. Якщо наприклад, соковмісні напої з портфеля Maspex покажуть хороший попит, їх можуть почати виробляти в Україні, зокрема на новому заводі компанії у Львівській області, відкриття якого заплановане на серпень 2026-го, додав Устенко.

Польська група може спробувати просувати в Україні власний продуктовий портфель через дистрибуцію «Карпатських мінеральних вод», наголосив Гранчак. У сегменті води група Maspex представлена в Польщі брендами Alcalia та Kubuś Waterrr, на міжнародних ринках – брендами Velingrad у Болгарії та RioBucovina в Румунії.

Польська Maspex – одна з найбільших харчових груп Центральної та Східної Європи. Виторг Grupa Maspex SP. Z O.O. у 2025-му – 15,5 млрд злотих, йдеться в пресрелізі компанії. У рейтингу Forbes Polska «100 найбагатших поляків 2025» співвласники Maspex – Кшиштоф Павінський, Здзіслав Стуґлік, Славомір Русінек, Юзеф Щурс та спадкоємці Єжи Касперчика – розділили 45-49 місця. Статки кожного з них Forbes оцінив у 2,03 млрд злотих.

У її портфелі понад 70 брендів, серед яких соки Tymbark, холодні чаї Nestea, алкогольні напої Zubrowka, Soplica, а також макаронні вироби, продукти швидкого приготування, консерви та фармацевтичні препарати. Група має 18 заводів у Польщі та інших країнах.

Як писав ZAXID.NET, улітку 2025 року група компаній «Карпатські мінеральні води» почала будувати новий завод поблизу села Хмелева на Золочівщині. Це буде вже другий об’єкт компанії у Львівської області. На першому заводі – у селі Струтин Золочівського району – виробництво запустили близько 30 років тому.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав «Карпатські мінеральні води» кредит на 11 млн євро для фінансування будівництва заводу у Хмелевій. Загальна вартість проєкту становить 24 млн євро (близько 1,16 млрд грн).

Група КМВ виготовляє мінеральну воду «Карпатська Джерельна», а також солодкі води «Фруктова джерельна» і «Соковинка», дитячу воду «Джерельце», а також енергетичний напій Dragon та снеки снеки Gonzo.

ТзОВ «Торговий дім «Карпатські Мінеральні Води» у 2025-му отримав 2,2 млрд грн виторгу, на 13% більше, ніж роком раніше, за даними YouControl. Виторг ще однієї компанії групи, ТзОВ «Карпатські мінеральні води», зріс більш ніж удвічі – до 523,45 млн грн.