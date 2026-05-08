Виробник «Карпатської джерельної» оновив етикетки

Виробник води «Карпатська джерельна» – ТзОВ «Карпатські мінеральні води» – змінив дизайн етикеток на пляшках після штрафу від Антимонопольного комітету у 9,4 млн грн. Раніше державний регулятор наклав на компанію стягнення через поширення неправдивих відомостей про походження їхньої води та наказав припинити порушення.

Компанія «Карпатські мінеральні води» отримала штраф за порушення на початку березня 2026 року. Тоді Антимонопольний комітет дійшов висновку, що назва і дизайн етикетки води «Карпатська джерельна» можуть вводити споживачів в оману. Крім назви «Карпатська», на етикетці були зображення гір, ялин та мапа з позначкою «Карпати». Через це покупці могли думати, що вода походить із Карпат, хоча насправді її виготовлять у «негірському» Золочівському районі Львівської області.

Тоді ж компанія повідомила комітетові про намір змінити оформлення етикеток води. Зокрема, чітко вказувати, що «Карпатська джерельна» є виключно торговельною маркою, а не вказівкою на регіон походження продукції.

Партії продукції з новим дизайном етикеток, що вже надійшли у продаж, містять саме таку інформацію. Зокрема, із пляшок прибрали напис «Карпати» та гірські обриси.

Оновлена етикетка мінеральної води, фото Liga.net

Нагадаємо, засновником ТзОВ «Карпатські мінеральні води» є кіпрська «Диналум Файненс Лтд», бенефіціаром вказаний український підприємець Сергій Устенко.

Завод компанії, що випускає мінеральну воду, працює в селі Струтин Золочівського району Львівщини. Виробництво води розпочалося 1996 року, спочатку це був цех безалкогольних напоїв державного спиртзаводу. 2002 року його реорганізували у завод із виробництва мінеральної води.

Нині мінеральну воду «Карпатська Джерельна» видобувають з двох артезіанських свердловин на глибині 90 метрів із природного джерела поблизу заводу.

Окрім мінеральної води «Карпатська джерельна», на заводі випускають також солодкі води «Фруктова джерельна» і «Соковинка», дитячу воду «Джерельце», а також енергетичний напій Dragon.

Торік компанія почала будувати другий завод з розливу мінеральної води на Львівщині.

Зачинателем цього бізнесу є батько Сергія Устенка – колишній український політик Петро Устенко. Інші сімейні компанії Устенків зосереджені в галузях нерухомості, будівництва та інвестиційної діяльності, проте головним активом групи є виробництво мінеральної води.