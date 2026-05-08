Ігоря Зубовича призначили операційним директором ДП «Ліси України»

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розпочало процес перезавантаження роботи державного підприємства «Ліси України». Головною метою реформи називають підвищення прозорості, ефективності та відповідальності у роботі лісової галузі. Про це 8 травня повідомила пресслужба міністерства.

Згідно з наказом Державного агентства лісових ресурсів, колишній заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович очолить комісію з перетворення держпідприємства на акціонерне товариство.

Серед ключових завдань перезавантаження «Лісів України»:

перегляд підходів до винагород керівництва із застосуванням прозорих та збалансованих критеріїв;

підвищення прозорості та якості управління підприємством;

посилення контролю за незаконними рубками, сприяння роботі правоохоронних органів та зменшення корупційних ризиків;

посилення природоохоронного напряму роботи галузі, захисту Карпатських лісів та біорізноманіття;

модернізація виробничих процесів, впровадження автоматизованих систем управління та оновлення технічної бази;

забезпечення прогнозованих умов для роботи деревообробного бізнесу;

розвиток співпраці з громадами, створення нових робочих місць, забезпечення дровами населення та підтримка місцевих соціальних програм.

У Мінекономіки нагадали, що ДП «Ліси України» є найбільшим лісокористувачем в країні та однією з найбільших державних лісових компаній Європи. Підприємство управляє 6,6 млн га лісового фонду, а чисельність працівників перевищує 22 тис. людей.