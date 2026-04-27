Президент передав петицію на розгляд уряду та РНБО

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо невідкладних дій для збереження природи та культурної спадщини Українських Карпат. Петиція менш ніж за тиждень зібрала понад 26 тис. підписів. Про це повідомила громадська ініціатива «Голка» в понеділок, 27 квітня.

Глава держави заявив, що переадресував петицію до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова.

«Я звернувся до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко із пропозицією забезпечити опрацювання із залученням зацікавлених місцевих органів виконавчої влади порушених в електронній петиції питань та вжити відповідних заходів реагування, а також до секретаря Ради національної безпеки і оборони Умєрова з проханням забезпечити опрацювання зазначеного питання та, у разі необхідності підготовку із залученням відповідних державних органів, матеріалів та проєктів рішень для розгляду на засіданні Ради національної безпеки та оборони України», – ідеться у відповіді президента.

Автор петиції – ветеран і біолог Андрій Тупіков – подякував усім, хто підтримав петицію, але зазначив, що очікував від президента більш рішучих дій. Він зауважив, що документ чотири рази не реєстрували, аргументуючи це тим, що питання не належить до повноважень глави держави.

«До уряду звертатися, як на мене, не було сенсу. Ми бачили, що уряд дає зелене світло вітрякам. Президенту дякую, що швидко відповів, але я очікував більшої рішучості. По суті прохання делегували на Кабмін. Тому у мене обґрунтовані сумніви щодо якості реагування і швидкого виконання вимог. Можливо, увага з боку президента змусить уряд діяти», – прокоментував Тупіков.

Що вимагає автор петиції

У петиції автор закликає президента невідкладно внести до парламенту законопроєкт, який врегулює особливі умови сталого розвитку Карпатського регіону та забезпечить охорону його унікальних природних комплексів, ландшафтів та культури. Ідеться, зокрема, про заборону суцільних вирубок лісів, масштабного будівництва та розміщення інфраструктури на висотах понад 1000 метрів, а також на інших екологічно важливих територіях.

Окрім цього, ініціатива передбачає створення нових і розширення наявних природоохоронних територій, зокрема низки заказників і національних парків у Карпатах. Відповідні пропозиції вже тривалий час перебувають на розгляді профільного міністерства.

Петицію підтримали відомі громадські діячі, журналісти та блогери, а також низка громадських природоохоронних організацій.

«Голка» нагадує, що у 2026 році Міністерство економіки видало позитивний висновок оцінки впливу на довкілля для будівництва вітряків на полонині Руна в Карпатах. Проєкт реалізує компанія, пов’язана з колишнім регіоналом Максимом Єфімовим. Дорогу на полонину побудувало ДП «Ліси України» за власні кошти, для цього вирубавши праліс і почавши будувати фундаменти до отримання офіційного дозволу на реалізацію проєкту.

За даними ініціативи, зараз «Ліси України» власним коштом державного підприємства готові будувати другу дорогу для будівництво вітряків – цього разу до полонини Гостра.