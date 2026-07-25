На вул. Науковій ремонтуватимуть тепломережу, якій понад 50 років

На вул. Науковій у Львові проведуть заміну понад 1 тис. метрів трубопроводів однієї з найаварійніших тепломереж. Роботи розпочнуться з 29 липня та триватимуть до 29 серпня. На час робіт у понад 100 будинків буде тимчасово призупинено подачу гарячої води. Про це в суботу, 25 липня, повідомили у Львівській міськраді.

Як пояснюють у «Львівтеплоенерго», тепломережа, яку планують замінити, була прокладена ще у 1973 році та експлуатується вже понад 50 років. За цей час вона суттєво зносилася, а останніми роками тут регулярно виникали пориви. Зокрема, значні пошкодження на ній було виявлено під час цьогорічних гідравлічних випробувань.

«Одними з найпроблемніших є ділянки тепломережі на вул. Науковій (поблизу перехресть із вул. Стрийською та вул. Пулюя). Під час цьогорічних гідравлічних випробувань аварійний стан мережі було підтверджено – на ній виявлено численні пошкодження. Зокрема, маємо тут 5 локацій, які є в критичному стані. Відтак вже на середину літа ми запланували тут комплексну заміну великими ділянками», – розповідають у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Зокрема, під час ремонтних робіт на вул. Науковій планують замінити понад 1 тис. метрів трубопроводів великого діаметра. Як наголошують на підприємстві, якщо не замінити цю мережу зараз, ризик її пошкодження під час опалювального сезону залишається дуже високим.

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«Аварія на магістральній тепломережі взимку може залишити без тепла сотні квартир, а ліквідація пошкодження в морозний період є значно складнішою. Саме тому ми проводимо ці роботи зараз, влітку, щоб не доводилося виконувати аварійні ремонти в період морозів», – зазначають тепловики.

Тепловики пояснюють, що роботи є технічно складними, адже мережа пролягає на значній глибині та під проїжджою частиною дороги. Саме тому для виконання всього комплексу робіт необхідний місяць. Також можливі тимчасові обмеження проїзду поруч з місцями ремонтних робіт. Про це буде повідомлено додатково.

На час ремонту буде припинено подачу гарячої води до будинків за такими адресами:

вул. Княгині Ольги: 69, 71, 73, 75, 77;

вул. Кульпарківська: 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147;

вул. Наукова: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116;

вул. Івана Пулюя: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 38;

вул. Василя Симоненка: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22;

вул. Тролейбусна: 10, 12, 14.

Як зазначають в мерії, цього року ЛМКП «Львівтеплоенерго» планує замінити 15 км теплових мереж, щоб надійно пройти опалювальний період. Загалом на балансі підприємства є понад 560 км теплової мережі, з якої приблизно 70% вже вичерпали термін експлуатації.