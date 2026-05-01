В Україні вихідними нарешті потеплішає

Синоптикиня Наталка Діденко на телеканалі «Еспресо» назвала день, який стане перехідним від холоду до довгоочікуваного потепління. За прогнозами, цим днем є 1 травня, оскільки надалі погода ставатиме все теплішою.

«В Україні вихідними нарешті потеплішає. До нас почне надходити тепло, вищі градуси – +12°С …+18°С. На Волині та на Рівненщині на вихідних до +20°С–22°С, місцями також на Львівщині. Уже початок наступного тижня, принаймні це 4, 5, 6 травня, температура повітря в Україні становитиме +17°С …+22°С», – розповіла Наталка Діденко.

За словами синоптикині, з найближчої синоптичної перспективи найтеплішим в Україні може бути вівторок, 5 травня. За орієнтовними прогнозами, послаблення раптового тепла очікується 8–9 травня.

«Це трохи задалеко, тому ми, як завжди, уважно стежимо за уточненими прогнозами погоди», – додала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що у Львові синоптики п’яту ніч поспіль фіксують рекорди мінімальної температури повітря.