Наступного тижня судові засідання у справі вбивства Ірини Фаріон відбуватимуться щодня

У п’ятницю, 1 травня, у Шевченківському районному суді Львова мали продовжити судові дебати у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Однак судове засідання вчергове перенесли через відсутність нової адвокатки обвинуваченого Лариси Криворучко.

Адвокатка В’ячеслава Зінченка Лариса Криворучко подала клопотання про відкладання розгляду справи через розгляд іншого процесу в іншому суді. На засіданні адвокатка була відсутня через справу про адміністративне правопорушення, пов’язану з ДТП без постраждалих, яка розглядається в апеляційному суді з 10 червня 2025 року. В іншому клопотанні, поданому через «Електронний суд», йдеться про її відсутність через захист честі, гідності та ділової репутації.

«Це пріоритетність справи особи, яка перебуває під вартою більше року, і розгляд апеляційної скарги щодо адміністративного правопорушення у вчиненні ДТП», – зазначив суддя Петро Нейвот.

Суд виніс на обговорення питання про можливість продовження розгляду справи на стадії судових дебатів за відсутності захисниці. Прокурор наголосив, що закон вимагає обов’язкової участі адвоката у таких провадженнях, тому слухання без захисника не може бути продовжене. Суд оголосив перерву до 4 травня.

«Пам’ятаєте, Зінченко сказав, що він влаштовує шоу? Ось що триває. Це затягування судового процесу щодо вбивства Ірини Фаріон. Але на наступний тиждень, як бачите, суд призначив засідання на кожен день, і це свідчить про те, що ми будемо насправді ефективно працювати», – зазначила донька Ірини Фаріон Софія Особа.

До слова, адвокатка Лариса Криворучко працює у справі охоронців п'ятого президента України Петра Порошенка, а у 2025 році була позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю.

Обвинувачений В’ячеслав Зінченко на попередньому засіданні відмовився від адвокатів Ігоря Сулими та Володимира Вороняка. Відповідне клопотання подала його мати Олена Зінченко в день судових дебатів.

Нагадаємо, від Нового року судові засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон постійно переносилися через стан здоров’я адвокатів В’ячеслава Зінченка, зокрема через голодування обвинуваченого. Більше про те, як захист В’ячеслава Зінченка намагається затягнути справу, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Це цирк одного актора».