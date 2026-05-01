Європейські правоохоронці розшукують 14-річного Максима, який зник зі свого дому в Нідерландах майже два тижні тому. Поліція вважає, що підліток може рухатися через Німеччину у напрямку східного кордону Польщі. Про це йдеться на сайтах поліції цих країн.

Востаннє хлопця бачили 18 квітня в нідерландському місті Апелдорн. Близько полудня він виїхав з дому в районі Зюйдбрук на велосипеді.

Поліція Нідерландів припускає, що спершу він поїхав до міста Твенте на сході Нідерландів, а потім до Німеччини, Польщі «та, можливо, далі на схід». Пересувається Максим, імовірно, велосипедом або іншим транспортом.

Зниклий 14-річний Максим та його речі (Фото поліції)

Прикмети підлітка: зріст приблизно 150–160 см, коротке світле волосся.

Був одягнений: чорна куртка та спортивні штани Nike, чорні кросівки.

Із собою 14-річний хлопець мав червоно-помаранчевий рюкзак та їхав на сірому жіночому велосипеді марки Stella.