Малому рибалці пощастило, що гачок не зачепив очне яблуко, тож він зберіг 100-відсотковий зір

Офтальмологи львівської дитячої лікарні св. Миколая витягнули з ока 12-річного мешканця села Замок Львівщини рибальський гачок, який хлопчик випадково загнав собі під час риболовлі. На щастя, гачок не зачепив очне яблуко і завдяки швидкій реакції оточуючих та медиків, хлопець зберіг око і стовідсотковий зір.

Минулої п'ятниці Дмитро пішов з компанією на ставок порибалити. «Я взяв у друга вудочку. А коли закинув, то жилка вся замоталася. І воно все почало крутити, і так попало мені в око. Друзі налякалися, одні побігли шукати дорослих, а інші лишились зі мною, щоб викликати швидку і батьків», – каже хлопчик.

Першою з дорослих прибігла продавчиня місцевого магазину. Вона обережно перерізала волосінь, щоб уникнути додаткового травмування та зайвого натягу. І це, за словами медиків, була правильна дія, повідомили у лікарні.

Медики, які приїхали рятувати хлопчика, подолали 70 км всього за пів години. Вони оглянули Дмитра і відразу повезли його до Львова.

«Гачок пройшов через усю товщу повіки та хрящ, і розсік конʼюктиву ока, що знаходиться у внутрішньому куті. Зазвичай процедуру видалення сторонніх тіл ми проводимо під загальним наркозом, проте Дмитро виявився надзвичайно мужнім хлопчиком і витерпів 15-хвилинну процедуру під місцевою анестезією, жодного разу не поворухнувшись», – каже офтальмологиня Анна Шпичак.

Лікарка каже, що хлопчику дуже пощастило, бо гачок не зачепив очне яблуко. Тож серйозних наслідків, типу катаракти вдалося уникнути. І завдяки швидкій реакції оточуючих та оперативно наданій медичній допомозі хлопець зберіг стовідсотковий зір.