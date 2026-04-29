Ділянка вартістю понад 49 млн грн залишиться у користуванні громади

У Львові апеляційний суд підтвердив рішення про повернення у власність громади великої земельної ділянки на вул. Кульпарківській, 226-Г, де раніше ТзОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс» планувало збудувати баскетбольну арену до Євробаскету-2015. Йдеться про понад 6 гектарів рекреаційної землі вартістю більш як 49 млн грн. Про це повідомив юридичний департамент Львівської міської ради, у середу, 29 квітня.

Як встановили в суді, ще у 2013 році Львівська міська рада передала цю територію інвестору для будівництва мультифункціональної спортивної арени. Однак проєкт так і не реалізували. Натомість у 2017 році компанія оформила право власності на об’єкт незавершеного будівництва, зведений на комунальній землі – це створювало ризик втрати ділянки для громади.

Франківська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати право власності на недобуд, усунути перешкоди у користуванні землею та розірвати відповідні договори.

Господарський суд Львівської області став на бік прокуратури та міської ради. Це рішення залишив без змін й апеляційний суд. Відтак громада Львова отримала можливість вільно розпоряджатися цією земельною ділянкою. Водночас рішення апеляції ще може бути оскаржене у касаційному порядку.

Нагадаємо, що ділянка площею 6 га розташована в районі вул. Ряшівської – Кульпарківської. У 2013 році ЛКП «Спортресурс» уклало інвестиційний договір із ТзОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс», яке планувало збудувати тут п’ятиповерхову арену для фіналу Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.

Завершити будівництво мали на початку 2015 року, однак через війну на сході України турнір перенесли, а роботи зупинили. Пізніше об’єкт намагалися добудувати до «Євробачення-2017», однак конкурс відбувся у Києві. У підсумку комплекс звели лише частково — приблизно на чверть. Нині це недобудований об’єкт на рівні двох поверхів, який залишається огородженим.

Попри відсутність завершеного будівництва, у 2017 році компанія зареєструвала право власності на недобуд. Саме це і стало підставою для судового спору.

За даними YouControl, ТзОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс» заснували у 2012 році. Компанія входить до групи «Приват», пов’язаної з бізнесменами Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським, і має складну структуру власності через іноземні компанії.