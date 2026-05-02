Дрон влетів на кухню 23-річного мешканця

У ніч на суботу, 2 травня, російські окупанти вчергове атакували Харків безпілотниками. Один з ударних БпЛА влетів у квартиру на 12 поверсі, але не здетонував, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Про безпілотники в межах Харкова у пресслужбі Повітряних Сил повідомили близько 03:00. Після цього в місті пролунали вибухи.

За даними Олега Синєгубова, один з дронів вдарив по 12-поверховому житловому будинку в Шевченківському районі та влетів у квартиру на останньому поверсі. Водночас безпілотник не здетонував.

На кадрах, поширених міським головою Харкова, видно пошкоджену квартиру та частину дрона типу Shahed, яка влетіла на кухню.

Частина ворожого дрона у квартирі в Харкові

Ігор Терехов повідомив, що через безпілотник постраждав 23-річний чоловік, який був у квартирі. Він отримав осколкові поранення грудної клітини. Крім того, гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка, які живуть у будинку.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Окрім того, росіяни вночі атакували Холодногірський та Салтівський райони. Там дрони знищили два автомобілі і пошкодили ще сім. Біля будинку в Салтівському районі також виявили уламки дронів.

У ніч на 2 травня окупанти також завдали ударів по селу Васищеве у передмісті Харкова.

Там пошкоджені житлові будинки господарські споруди та авто, постраждали шестеро людей, серед яких – підліток.