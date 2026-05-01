Експосадовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу

Працівники Державного бюро розслідувань у п’ятницю, 1 травня, повідомили про підозру колишньому начальнику управління одного з правоохоронних органів у Миколаївській області в набутті необґрунтованих активів. За даними «Української правди», мова йде про екскерівника управління СБУ Віталія Герсака.

За даними слідства, різниця між законними доходами посадовця та вартістю набутого майна становить понад 22,6 млн грн. У відомстві офіційно не називають ім’я фігуранта, однак джерела в правоохоронних органах УП повідомили, що мова йде саме про Герсака.

За даними ДБР, у липні 2021 року теща посадовця придбала у столиці елітне майно, зокрема три паркомісця, нежитлове приміщення та дві квартири загальною вартістю понад 12 млн грн, а також іншу нерухомість на понад 8 млн грн.

«Йдеться про об’єкти нерухомості у житловому комплексі “Новопечерські Липки” в Києві: нежитлове приміщення площею 138 м2, дві квартири загальною площею 200 м2 та три паркомісця», – додали в Генпрокуратурі.

Згодом це майно було передане дружині експосадовця, а сам він отримав право ним розпоряджатися.

Герсаку інкримінують незаконне збагачення за відповідною статтею Кримінального кодексу України. Наразі йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у квітні сторінка одеської блогерки Аліни допомогла «Слідство.Інфо» вийти на елітну нерухомість, пов’язану з родиною колишнього військкома. Дівчина регулярно публікувала фото зі своїм нареченим, приховуючи його обличчя емодзі у вигляді серця. Журналісти встановили, що чоловіком на світлинах може бути Богдан Васькевич, який багато років працював у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в Одесі та області.