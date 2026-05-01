Розвідники кілька місяців прослуховували командира «Ахмату»

Головне управління розвідки розповіло деталі операції, у межах якої завдали підрозділу «Ахмат» найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. Такого результату вдалося досягнути завдяки агенту розвідки серед «кадирівців». Про це у пʼятницю, 1 травня, повідомили у соцмережах ГУР.

Масштабну операцію вдалося здійснити бійцям спецпідрозділу ГУР «Шаманбат», до складу якого входять воїни вільної Республіки Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО «Горинь», а також за допомогою підрозділу агентурних операцій української розвідки.

Операція тривала протягом лютого-квітня 2026 року. У підрозділі «Ахмат» ГУР мало свого агента, з яким встановили звʼязок ще у 2025 році. Зазначається, що деталі спецоперації розкривають після успішної евакуації агента на територію України.

ГУР за допомогою FPV-дрона передало своєму агенту спеціальний пристрій, який записував усе, що обговорювалося на нарадах командира чеченського підрозділу в армії Росії «Ахмат» Апті Алаудінова. Зокрема, Алаудінов обговорював тактику наступу на населені пункти у Сумській області. Командир «кадирівців» наказував заходити лише в одне село, а також «ізолювати» противника та не дозволяти евакуацію поранених. Ще на одному з записів чутно, як Алаудінов зневажливо обговорює російських десантників, які нібито ніде не воюють.

Українські розвідники також прослуховували Алаудінова вже під час спроби наступу «кадирівців» на Сумщину, що дозволяло їм випереджати окупантів.

«Коли вас відправили в Сумську область, ми знали про поставлені перед вами задачі, ми про все були в курсі. Про 15 сіл, які вам наказали окупувати, і яким чином ви намагалися це зробити. Знаючи цю інформацію, ми також знали, що серед вас мінімум 40 вбитих, понад 80 поранених, і ще понад 100 – зниклі безвісти. І що ви не можете евакуювати тіла», – звернувся до чеченців командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР «Шаманбат» Абдул Хакім.

Окрім ліквідації особового складу «Ахмату», розвідники знищили і пошкодили понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту та понад 25 безпілотників різних типів. Також ГУР знищило засоби звʼязку, засоби радіоелектронної боротьби, інженерне обладнання, техніку, склади зброї та палива.

Командир спецпідрозділу ГУР «Шаманбат» Абдул Хакім наголосив, що чеченці, які не бажають воювати проти українців, мають можливість здатися у полон. Водночас він підкреслив, що ті, хто добровільно воює проти України, будуть знищені.

«Що вам зробили українці? Кого з вас вони вбили? Бережіть себе і переходьте на нашу сторону. Рятуйте свої душі. Будете врятовані як в цьому світі, так і в загробному. Ми знаємо, що серед вас є багато тих, хто хоче перейти на наш бік. Переходьте на наш бік. Для вас ми залишимо бот для зворотного звʼязку», – сказав у своєму зверненні Абдул Хакім.

Нагадаємо, вперше про масштабну операцію проти підрозділу «Ахмат» українська розвідка повідомила 29 квітня. ГУР заявило про завдання «кадирівцям» суттєвих втрат, але деталі операції не розкрило.