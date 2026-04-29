ГУР провело успішну операцію проти підрозділу «Ахмат»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у середу, 29 квітня, повідомило про успішну операцію проти підрозділу «Ахмат», унаслідок якої російські сили зазнали одних із найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення.

За даними української розвідки, операцію провели на початку березня 2026 року бійці спецпідрозділу «Шаманбат», до складу якого входять воїни вільної Ічкерії. У рейді також брали участь військові 104-ї бригади територіальної оборони «Горинь» та підрозділ агентурних операцій.

Під час операції бійці завдали ударів дронами та артилерією по техніці й особовому складу противника.

«Розвідники знищили ворожий транспорт і бронетехніку та завдали “кадирівцям” найбільших втрат у живій силі з початку повномасштабної агресії Росії», – повідомили у відомстві.

За попередніми оцінками, втрати російської сторони можуть становити кілька десятків загиблих і близько 80 поранених. Деталі операції поки не розголошують. У ГУР лише анонсували, що більше інформації оприлюднять 1 травня.

Підрозділ «Ахмат» пов’язаний із силовими структурами Чечні та перебуває під контролем Рамзана Кадирова. З початку повномасштабної війни ворожі підрозділи використовували як штурмові та загороджувальні загони, а також у пропагандистських цілях. «Кадирівці» неодноразово фігурували у повідомленнях про жорстоке поводження з полоненими та цивільними.

Нагадаємо, 30 листопада Головне управління розвідки спільно з рухом опору провели спецоперацію на території тимчасово окупованого Бердянська, підірвавши бійців підрозділу «Ахмат», які крали пальне та продавали його.