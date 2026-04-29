У суді чоловік заперечив свою вину та повідомив, що немає зброї

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини виніс вирок уродженцю селища міського типу Запитів, Юрію Кокотку, за жорстоке поводження з собакою. Чоловік застрелив собаку біля місцевої амбулаторії. За скоєне обвинуваченому призначили рік іспитового строку.

За матеріалами справи, інцидент стався вранці 11 серпня 2024 року у селищі міського типу Запитів, що на Львівщині. Як встановило слідство, місцевий мешканець застрелив собаку породи Хаскі біля місцевої лабораторії, яка розташована на вулиці Київська, 119. Від отриманих травм собака померла.

У суді Юрій Кокотко свою вину не визнав та розповів, що не був знайомий із власницею собаки та повідомив про те, що не мав зброї. Проте опитані на суді свідки підтвердили провину чоловіка.

Суддя Уляна Костюк визнала Юрія Кокотко винним за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами) та призначила покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши йому 1 рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.