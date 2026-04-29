Військово-морських сил уразили підсанкційне судно MARQUISE

У середу зранку, 29 квітня, підрозділи Військово-морських сил ЗСУ уразили підсанкційний танкер MARQUISE, який використовувався для транспортування російської нафти. Про це повідомив Генеральний штаб.

За даними військових, судно ходить під прапором Камеруну та перебувало у дрейфі приблизно за 210 км на південний схід від російського міста Туапсе.

Танкер був без активного сигналу AIS, який використовується для автоматичної ідентифікації суден. За попередніми даними, MARQUISE міг очікувати у відкритому морі на перевантаження нафтопродуктів з іншого судна. Удар припав у кормову частину – в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

«Танкер MARQUISE перебуває під санкціями України, Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії й Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів», – йдеться у повідомленні.

Наразі ступінь пошкоджень танкера уточнюється.

Нагадаємо, Служба безпеки України у неділю, 26 квітня, заявила про проведення масштабної спецоперації в окупованому Криму, під час якої були уражені кораблі чорноморського флоту Росії, об’єкти протиповітряної оборони та військова авіація.